Matka ho našla oběšeného na půdě domu. Lékař vyloučil cizí zavinění, ale na přesné určení smrti nařídila policie pitvu. Rigóova matka byla partnerkou jednoho z obviněných v případě vraždy novináře Miroslava Marčeka. Ten měl 21. února 2018 přivést do obce Veľká Mača Tomáše Szabóa, který měl pak oba mladé lidí zastřelit.

Szabó, Marček a další dva lidi byli obviněni z úkladné dvojnásobné vraždy a hrozí jim 25 let vězení až doživotní trest.

Rigóová je však přesvědčena, že její syn o vraždě nevěděl. „S mým partnerem, s nímž jsem byla jen od června, se ani neznali. Syn špatně snášel zadržení policisty. Říkal, že ho ještě nikdy nikdo tak neponížil,“ říká matka. Také Ronaldovi přátelé tvrdí, že po propuštění byl Rigó otřesen a odstěhoval se do opuštěného domu nedaleko Kolárova. Právě zde ho matka našla oběšeného.

Policejní volavka



„Náhodní svědkové tvrdí, že mého syna viděli před vraždou u novinářova domu a poznali ho podle podobizny zveřejněné policií. Ten obrázek se však shoduje s podobou každého třetího mladého muže,“ tvrdí matka.

Podobu Rigóa zveřejnila policie několik dnů před připravovanou razií. Podle odborníků šlo o promyšlený tah, aby podezřelí z vraždy začali mezi sebou víc komunikovat. To mělo posílit důkazy proti nim.

Bývalý vyšetřovatel Jozef Šátek považuje použití Rigóa jako volavky za nezákonné. „Policisté přesně věděli, o koho jde. Věděli, že je to osoba, která možná okrajově zasahuje do skupiny, a snažili se nabudit tu partu, aby spolu mluvila a oni to mohli zaznamenat. Takový postup je nezákonný,“ upozornil Šátek pro deník Nový čas.

„Oni udělali policejní provokaci, pomocí které zajistili nějaké důkazy. Tvrdím, že takové důkazy jsou neplatné. Zacházet takto s osudy lidí je cynismus,“ dodal bývalý vyšetřovatel.

