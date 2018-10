Novinky

Pro základní potraviny a věci denní potřeby si mohou vesničané dojít s batohem či tornou na zádech. K nejbližší silnici to mají dvacet minut pěšky lesem. Pak ještě musí dojít asi čtyři kilometry do nejbližšího městečka Sospel. Taková situace byla dlouhodobě neudržitelná, a tak se vesničané složili na letecký most.

Na středu si pronajali helikoptéru, která jim dopravila těžké zásoby. Přepravila mj. dřevo, pohonné hmoty, krmivo pro zvířata nebo auta, která při sesuvu uvízla na půl cesty. Helikoptéra letěla tam a zpátky sedmnáctkrát.

Hodinová zásobovací akce vyšla na 3000 eur, což je v přepočtu 77,5 tisíce korun. Na dvě třetiny nákladů se složilo všech pětačtyřicet obyvatel obou vesnic, zbylou třetinu uhradily místní úřady. Na další zásoby si budou muset lidé v Beroulf a Sainte Sabine počkat minimálně půl roku, uvedla agentura Reuters.

Nová silnice by měla být průjezdná až někdy na jaře. Obyvatele tak čeká krušná zima. „Chybí nám věci každodenní potřeby. Je to nepříjemné a neustále žijeme s pocitem, co bude dál,“ řekla Reuters jedna z místních obyvatelek Florence Sebilleová.