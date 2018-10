Iniciativa Memory Gaps nyní požaduje stržení tohoto reliktu nacismu a anšlusu Rakouska k nacistické říši. Samotní radní uvažují podle tiskové agentury APA přinejmenším o tom, jak balkón uvést do historických souvislostí.

Podle Memory Gaps „Hitlerův balkón“ narušuje i architektonickou linii hlavní věže.

„Alternativně by mohl být historií zatížený balkón v pozitivním smyslu naposledy uveden do provozu,“ navrhují aktivisté. Dvanáctého listopadu 2018, na sté výročí založení Rakouské republiky, by podle nich mohl odtud zaznít proslov o míru jako proklamace usmíření.

In Vienna, they're now calling for this balcony to be destroyed because Hitler once stood on it. How insane is that? pic.twitter.com/3hMoTXcFMm