Novinky

„Pětapadesátiletý muž, jehož doklady se nalezly na místě činu, je pachatelem činu. Na případu pracuje přes sto policistů a vyšetřovatelů,“ sdělil Klaus-Stephan Becker z kolínské policie.

Pachatel v pondělí podstoupil několikahodinovou operaci. „Je už mimo ohrožení života, ale nachází se v kómatu. Policie ho proto nemůže vyslechnout,” uvedla Miriam Braunsová, zástupkyně policejního prezidenta. Vyzvala proto všechny svědky incidentu, aby se přihlásili na policii, aby svou výpovědí pomohli případ vyšetřit.

Dívka, která utrpěla zranění poté, co muž vhodil Molotovovův koktejl do provozovny fast foodu, se podrobí operaci. Rukojmí z nádražní lékárny může opustit nemocnici během úterního odpoledne, sdělila Braunsová.

Do Německa přišel v roce 2015



Syřan žije v Německu od března 2015. Při příchodu do země tvrdil, že je disidentem a jako odpůrce Bašára Asada byl několik let v Sýrii vězněn, napsal server týdeníku Focus s odkazem na policejní zdroje. V Kolíně nad Rýnem mu byl přiznán status osoby oprávněné získat azyl. Povolení k pobytu měl vydané až do června roku 2021. Policie ale v úterý uvedla, že chybějí důkazy, které by doložily informace o Syřanově věznění.

Muž byl nezaměstnaný, nebyl prý mentálně způsobilý sehnat si zaměstnání. Policii je ale známý. Poprvé se dostal do křížku se zákonem v roce 2016 kvůli držení drog, do letošního roku to bylo 13krát, co byl trestán.

Na otázku, proč nebyl muž vyhoštěn, Becker odpověděl, že měl řádné povolení k pobytu a vyhoštění je záležitost cizinecké policie, nikoliv policie.

Rukojmí byla náhodná oběť



Vyšetřovatelé předpokládají, že muž neměl žádné spolupachatele. Dva jeho známé ještě vyslýchají, ale další byl již propuštěn. Manželka pachatele žije v Sýrii a dvakrát jí byla zamítnuta žádost o vstup do Německa.

Kromě výpovědí očitých svědků incidentu nemají vyšetřovatelé další důkazy o napojení na napojení muže na Islámský stát.

Během domovní prohlídky se ale nalezlo větší množství benzínu, dva mobilní telefony a různé datové nosiče. Policie předpokládá, že rukojmí byla náhodná oběť.