Novinky, ČTK

„Přiznal se, že to udělal, když byl opilý a zdrogovaný. Řekl mi, že si nic nepamatuje,“ uvedla Nadežda Krasimirová, která žije v Německu.

Syn se prý opil, když oslavoval narozeniny. „Přiznal se a začal přede mnou plakat,“ popsala. „Nemohu to pochopit, není takový,” dodala. O svém synovi kromě toho uvedla, že je mentálně zaostalejší, bral prý nějaké prášky.

Sama by si přála, aby byl její syn souzen v Německu a tam si také odpykal případný trest, protože „v Bulharsku by ho zabili”.

Krasimirov však zřejmě s vydáním do vlasti souhlasí, alespoň to oznámil bulharský rozhlas s odvoláním na předsedu soudu v severoněmeckém městě Stade Williho Wirtha. Wirth podle serveru bulharského rozhlasu nesdělil, co Krasimirov při své výpovědi přesně řekl, zda se k trestnému činu přiznal, nebo ne, nicméně souhlasil prý se svým brzkým vydáním do Bulharska ve zkráceném řízení.

Krasimirov byl dopaden ve Stade v úterý ve 20:15. Bulhaři o pomoc německou policii požádali v úterý po poledni. Při razii byli zadrženi dva muži, ale jeden byl propuštěn.

Testy DNA proti němu



Testy DNA biologických vzorků odebraných na místě činu podle bulharského ministra vnitra Mladena Marinova prokázaly plnou shodu s DNA Krasimirova. Svědčí proti němu také to, že v bytě matky byly nalezeny osobní věci zavražděné.

Generální prokurátor Sotir Cacarov ve středu sdělil, že zadržený byl obviněn ze znásilnění a vraždy Marinovové, za což mu hrozí až doživotní trest. Vyšetřovatelé zatím považují za motiv zločinu sexuální násilí, souvislost s profesionální činností oběti je podle nich málo pravděpodobná, i když ji dále prověřují.[celá zpráva]

Marinovová, která byla znásilněna a uškrcena minulý týden v sobotu v bulharském městě Ruse, [celá zpráva] je označována za investigativní novinářku, jak ale uvedl německý časopis pro politickou kulturu Cicero, měla v regionální televizi TVN pořad věnovaný módě a zdravé stravě. Teprve v září se stala moderátorkou investigativního pořadu Detektor, který upozornil v díle, který uváděla, na zneužívání eurodotací největší bulharskou stavení firmou GP. Té byl následně zmrazen majetek ve výši 360 miliónů korun.