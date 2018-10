Novinky, DPA

Agentura DPA k tomu dodává, že strana by tak chtěla hlavně získat informace o učitelích, kteří se vyjadřují kriticky právě na její adresu.

„Veřejně se tu organizuje donašečství,“ prohlásil premiér spolkové země Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann (Zelení) a dodal, že AfD tímto způsobem „staví základy totalitarismu“. V podobném duchu reagoval saský ministr kultury Christian Piwarz (CDU). „Jedná se o nechutnou ideologickou špionáž. Stejnou, jakou známe z dob nacistické diktatury nebo éry Stasi,“ prohlásil.

Ostře se proti záměru postavil také svaz německých učitelů. Plány AfD považuje za výzvu k donášení na učitele. „Strana vytváří plány na vyloučení lidí s odlišnými názory ze společnosti,“ uvedla Ilka Hoffmannövá ze svazu učitelů.

„Učitelé by měli být zastrašováni. To je děsivý vývoj,“ řekl Heinz-Peter Meidinger, prezident Německého svazu učitelů. Je ale optimistický. Vlna nevole, která se zvedla poté, co byl pokus AfD v Hamburku odstartován, mu dává naději, že „Alternativa svého cíle – zastrašit učitele – nedosáhne“.

Jde o názory učitelů na AfD, přiznal šéf poslanců



Katrin Ebnerová Steinerová, lídryně AfD v Bavorsku, kritiku odmítá. „Osobně se domnívám, že je akce ‚neutrální škola‘ správná, a využiju Národní radu a další orgány k tomu, abych něco takového prosadila v Bavorsku,“ sdělila.

Odmítá, že by se strana snažila zavést v německém školství donašečství, tvrdí, že AfD jde především o zachování práva a neutrality na německých školách. Učitelé prý často informují žáky o mnohých tématech jednostranně.

Také předseda poslaneckého klubu AfD ve Spolkovém sněmu Bernd Baumann odmítá kritiku, ale přitom bezděčně přiznal, že straně jde hlavně o to, jak učitelé hodnotí ji samotnou. „S donašečstvím to nemá nic společného,“ řekl. AfD má podle jeho slov důkazy, že učitelé se cítili být povoláni diskutovat ve škole s žáky o svém názoru na AfD. Někteří vykreslili podle jeho slov stranu jako „radikální, surovou, chladnou“.