Demonstrace v Barceloně se konaly celý den. Večerní demonstrace se zúčastnilo podle policie na 180 000 lidí. Poté, co organizátoři kolem deváté večer akci rozpustili, odebralo se přes sto radikálních separatistů k budově regionálního parlamentu. Tam pálili španělské vlajky, křičeli ”ani krok zpátky” a vyzvali katalánského premiéra Quima Torru, ať pokročí ve vytvoření nezávislé republiky, nebo podá demisi. Torra je sice také separatista, ale snaží se s Madridem dohodnout na legálním referendu.

Španělský premiér Pedro Sánchez odsoudil násilí, k němuž se v pondělí večer uchýlili radikální separatisté v Barceloně. „Katalánská politika se musí vrátit do parlamentních lavic. Premiér Torra musí plnit své povinnosti a neohrožovat politickou stabilitu povzbuzováním radikálů k obsazování institucí, které patří všem Kataláncům. Násilí není cesta,” napsal na Twitteru Sánchez.

Katalánská policie projíždí hořící barikádou na zablokované silnici.

FOTO: Jon Nazca, Reuters

Španělský premiér reagoval na vyjádření šéfa katalánské vlády Quima Torry, který v pondělí dopoledne pochválil separatistickou organizaci Výbory pro obranu republiky (CDR), která uspořádala velkou část pondělních akcí v regionu, včetně blokování dálnice na několika místech či obsazení kolejí na nádraží v Gironě. „Přátelé z CDR: vytrvejte v nátlaku,” prohlásil mimo jiné Torra. Za to ho v úterý kritizovali i katalánští policisté.

Lídr španělské opozice Albert Rivera v reakci na pondělní demonstrace v Katalánsku, při nichž někteří radikálové dočasně omezili i provoz, vyzval španělskou vládu, aby dočasně převzala přímou správu Katalánska.

Policie zasahuje proti demonstrantům v Barceloně.

FOTO: Jon Nazca, Reuters

Večerní násilí radikálních separatistů před regionálním parlamentem už v noci odsoudil bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont: „Ti, co si zahalují obličej a používají násilí, k nám nepatří. My jsme to dělali s odhalenou tváří a pokojnou formou. Takto jsme před rokem porazili autoritářský stát.”

Násilí radikálních separatistů před katalánským parlamentem odsoudil v noci na dnešek z vězení i bývalý katalánský vicepremiér Oriol Junqueras, který je už téměř rok ve vazbě.

Demonstranti si připomínali zakázané referendum o nezávislosti s volebními urnami

FOTO: Daniel Cole, ČTK/AP

Katalánští separatisté si připomínali první výročí referenda o nezávislosti, které bývalá katalánská vláda uspořádala přes zákaz Madridu a při němž španělská policie bránila lidem v hlasování a zranila na 900 lidí.

Demonstrace Katalánců v Barcelona byla masová

FOTO: Albert Gea, Reuters