Německo zkusí staré diesely řešit jinak, nechá vyměnit katalyzátory

V Německu přibývá měst, která chtějí omezit vjezd starších vozů s naftovými motory, aby snížila znečištění ovzduší. Přesto by mohly mít staré vozy s naftovým motorem ještě šanci - v noci na úterý se velká koalice dohodla na plánu, že by se u aut mohly upravit katalyzátory, aby se emise oxidů dusíku snížily. Ještě na to musejí přistoupit automobilky, podle nichž jde o složitou úpravu, uvedly agentura DPA a časopis Der Spiegel. Náklady by měli nést výrobci aut.