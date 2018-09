Podobný úkaz je v britských vodách velkou vzácností a většinou lidé běluhy viděli u břehů Skotska, které nejsou tak vzdáleny jejímu přirozenému prostředí.

Běluha v Temži

FOTO: Toby Melville, Reuters

Naposledy se v Británii podle místních médií tento kytovec ukázal před třemi lety, a to ve vodách u hrabství Northumberland na severu Anglie. Na břehu Temže už se kvůli neobvyklému návštěvníkovi shromáždily desítky fotografů.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6