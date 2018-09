Novinky

Pět Afghánců ve věku od 18 do 33 let a jeden třicetiletý Íránec jsou vážně zraněni a byli převezeni na jednotku intenzivní péče do vídeňské nemocnice.

Vězni se snažili dozorcům, kteří požár zpozorovali, zkomplikovat přístup do cely. Podle serveru vienna.at zatarasili dveře skříňkami. Na čtyřicet vězňů muselo být kvůli kouři evakuováno do vzdálenější části věznice.

V cele byl nalezen dopis na rozloučenou. Šestice v cele čekala na deportaci ze země.