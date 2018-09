Novinky, ČTK

Vyšetřovatelé budou muset nyní zjistit, zda se trhlina objevila na pylonu ten den, či zda je staršího data. Pomoci by jim měly mapy Googlu, kde se snímky pravidelně aktualizují. Zdá se, že pylon byl poškozen už v roce 2011 a stopy poškození lze vidět na stejném místě dokonce i v následujících letech, píše server.

Prokuratura zatím vyšetřuje dvě desítky lidí z vedení společnosti Autostrade, ale také zaměstnance ministerstva dopravy a státní správy, napsala La Repubblica. Vyšetřován má být například výkonný ředitel Giovanni Castellucci, provozní ředitel Paolo Berti, manažer oblasti Janova a jeho dva podřízení, manažer zodpovědný za údržbu a jeho předchůdce či manažer, do jehož gesce spadají mosty a tunely.

Záchranáři musí kusy betonu rozřezat a postupně odstranit.

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Morandiho most v Janově byl frekventovanou trasou místních i cizinců a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou Riviérou. Jeho část se za špatného počasí zřítila 14. srpna, z výšky asi 45 metrů přitom spadla na tři desítky aut. Zahynulo 43 lidí.

Italská vláda obviňuje provozovatele komunikace, společnost Autostrade per l'Italia, že nedostatečně investoval do údržby. Výkonný ředitel Castellucci se v srpnu za neštěstí neomluvil s tím, že společnost počká na závěr vyšetřování. Omluva by se podle něj rovnala přiznání viny.

Společnost však vyčlenila 500 miliónů eur (skoro 13 miliard korun) na pomoc Janovu. Z této částky se má financovat stavba nového mostu, odškodnit rodiny obětí a lidé, kteří museli opustit domy pod mostem.