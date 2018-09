Novinky, ČTK

Část janovského mostu se zřítila 14. srpna a z výšky asi 45 metrů přitom spadly tři desítky vozidel. Při neštěstí zemřelo 43 lidí. [celá zpráva]

Torzo mostu nad obytnými domy v italském Janově

FOTO: Vigili del Fuoco, ČTK/AP

Studio při vypracování trojrozměrného modelu vycházelo z původního návrhu stavby, fotografií zříceného mostu a satelitních záběrů shluků trosek.

Animace postupně ukazuje čtyři varianty, jak by teoreticky probíhalo zřícení struktury, kdyby praskl jeden ze svazků nosných lan. Jako pátou variantu prezentuje přetížení mostu.

Provozovatel mostu zaplatí 13 miliard



Zodpovědnost za pád mostu je předmětem vyšetřování. Italská vláda ale obviňuje provozovatele komunikace, společnost Autostrade per l'Italia, že nedostatečně investoval do údržby. [celá zpráva] Ministerstvo dopravy navrhlo, ať firma nový most zaplatí, ale jeho stavbu nechá na vládě. Kabinet zvažuje, že stavbu zadá státem kontrolované společnosti Fincatieri.

„Rekonstrukce nemůže být svěřena někomu, kdo ručil za to, že původní most je v pořádku,“ řekl Toninelli. „Bylo by to bláznovství a neuctivé vůči obětem,“ řekl ministr dopravy Danilo Toninelli.

V Janově ukončili pátrání po obětech pod zříceným mostem

FOTO: Reuters

Výkonná rada společnosti Autostrade per l'Italia už vyčlenila 500 miliónů eur (12,9 miliard korun) určené na stavbu, odškodnění pozůstalých a lidí, kteří kvůli zřícení konstrukce na obytné bloky přišli o střechu nad hlavou.

Morandiho most v Janově byl frekventovanou trasou místních i cizinců a spojoval italské vnitrozemí s italskou i francouzskou riviérou. Jeho část se zřítila za špatného počasí.