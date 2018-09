Podle Gulyáse vynakládá maďarská vláda v průměru na každého žadatele o azyl 700 tisíc forintů (56 tisíc korun). „Tato částka obsahuje také náklady na stravu, která zohledňuje jejich náboženské zvyklosti. Pokud je jejich žádost odmítnuta, musí opustit tranzitní zónu umístěnou na hranicích,“ zdůraznil ministr.

Žadatelé o azyl musí v Maďarsku k podání žádosti využívat výhradně dvě tranzitní zóny, které byly vytvořeny na hranicích se Srbskem. Pokud azyl dostanou, jsou vpuštěni na území Maďarska, pokud je jejich žádost odmítnuta, musí tranzitní zónu opustit směrem do Srbska.

Podle serveru Deutsche Welle na údajné odepírání jídla žadatelům o azyl upozornily humanitární organizace Human Rights Watch a Maďarský helsinský výbor. „Vláda klesla na nové dno a odmítla lidem, které zadržuje, poskytovat jídlo. Zjevně se uchýlila k porušování lidských práv, včetně závazků, které vyplývají z členství v Evropské unii,“ citoval server Deutsche Welle Lydii Galllovou z organizace Human Rights Watch. [celá zpráva]

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó si ve čtvrtek předvolal švédského velvyslance, aby se ohradil proti kritickým vyjádřením švédských politiků na adresu Maďarska. „Švédská vláda, nakloněná migraci, spustila nový útok proti Maďarsku,“ konstatoval Szijjártó.

Švédská ministryně zahraničí Margot Wallströmová na Twitteru napsala, že maďarský premiér Viktor Orbán a italský ministr vnitra Matteo Salvini vytvořili spojenectví proti demokratům. Šéf maďarské diplomacie to onačil za lež.

I just read today that Viktor Orbán in Hungary and Matteo Salvini in Italy want to form an alliance against ”the democrats and the left” in Europe, naming Macron as their main opponent.



I have one thing to say to them: bring it on.