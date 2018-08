Josef Kašpar, Řím , Právo

Hnutí pěti hvězd nepolevuje v tažení proti společnosti Autostrade a holdingu Benetton a může se spolehnout na podporu premiéra Giuseppa Conteho.

„Oněch 500 miliónů eur (12,85 mld. korun) daných k dispozici firmou Autostrade je čtvrtinou či pětinou částky, kterou by měla poskytnout na základě zisků z minulých let,“ řekl předseda vlády deníku La Repubblica.

Varování: stát není dobrý vlastník



Podle premiéra zrušení licence nespolyká obrovské peníze, před nimiž varoval tisk. „Není řečeno, že stavba nového mostu bude svěřena Autostrade,“ upozornil.

Avšak ne všichni toto mínění sdílejí. Podle levicové odborové konfederace Fillea CGIL by odebrání koncese mohlo italský stát přijít na 15,2 až 18,2 miliardy eur (391 mld. až 468 mld. korun), které by erár Autostrade musel vyplácet během 20 až 24 let. Premiérova slova o tom, že bude vypracován zákon o vyvlastnění a platit se nebude, neuklidňují ani vládního partnera Ligu.

K problému se poprvé vyslovil Giancarlo Giorgetti, státní podtajemník na předsednictvu vlády. „K privatizaci dálnic i jiných společností došlo koncem minulého století, protože se ukázalo, že stát není často dobrý hospodář a není schopen dobře udržovat svěřený majetek. Proto si nemyslím, že by zestátnění bylo tím nejlepším řešením,“ prohodil.

Kromě toho, že stejný názor sdílí většina italského tisku a expertů, kteří považují snahu Hvězd za návrat do minulosti, má opatrnost Ligy svůj pádný důvod. Vyšlo najevo, že v roce 2008 Berlusconiho vláda provedla změnu v licenční smlouvě – z dohody uzavřené levicovou vládou Romana Prodiho vypustila větu o „povinnosti koncesionáře provádět kontrolu technické i finanční správy dálnic“.

Vládu tehdy tvořily Berlusconiho Forza Italia a Liga Severu a dnešní ministr vnitra Matteo Salvini hlasoval pro tuto změnu jako ostatní. Holding Benetton v té době uvolnil 150 miliónů eur (3,86 mld. eur) na předvolební kampaň Ligy severu.

Naopak Demokratická strana, dnes obviňovaná, že je morálním viníkem katastrofy v Janově, hlasovala proti. „V té době jsem byl obyčejným poslancem, a to byla tenkrát jiná Liga,“ hájí se Salvini.