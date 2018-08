Nový most v Janově může stát za osm měsíců, slibuje provozovatel zřícené stavby

Firma Autostrade per l'Italia, provozovatel zříceného Morandiho mostu v Janově, by mohla postavit nový, ocelový most za osm měsíců, napsala agentura ANSA s odvoláním na výkonnou radu společnosti. Rada vyčlenila po neštěstí vyčlenila 500 miliónů eur (12,9 miliardy korun). Z této částky se bude čerpat nejen pomoc rodinám pozůstalých, ale měla by se z ní financovat stavba nového mostu.