„Bude to operace zaměřená na údržbu, v naprosto bezprecedentním rozsahu a s obřími investicemi do veřejných staveb,” informoval v nedělním rozhovoru pro italský deník Il Messaggero tajemník kanceláře premiéra a místopředseda vládní euroskeptické Ligy Giancarlo Giorgetti.

Kontroly i investice na místě, v Itálii totiž v posledních letech spadlo více mostů. Přispěl k tomu i brutální pokles výdajů na dopravní infrastrukturu za nedávné ekonomické krize. [celá zpráva]

Most se zřítil minulý týden v úterý, kdo je za to odpovědný, není zatím jasné. Vláda ukazuje prstem na firmu Autostrade per l´Italia, která měla most ve správě. Vedení firmy to přímo nepopírá, ale chce počkat na závěry vyšetřování. [celá zpráva]

Hasiči v noci na pondělí přerušili své operace pod zříceným dálničním mostem v Janově v důsledku nečekaného skřípavého zvuku vycházejícího z východního pilíře zbytku konstrukce.

Architekt varoval před korozí



Italská televize RAI o víkendu informovala, že autor janovského mostu Riccardo Morandi již před téměř 40 lety varoval před následky koroze kovových částí stavby a navrhoval se kvůli tomu co nejdříve pustit do náročných restauračních prací.

Morandi upozornil, že koroze je na mostu intenzivnější než na podobných stavbách v jiných lokalitách v důsledku agresivnějšího okolního ovzduší ovlivňovaného působením blízké ocelárny.

BEZ KOMENTÁŘE: Stavba mostu v Janově v 60. letech (Zdroj: AP)

Inženýr v roce 1979, tedy 12 let po otevření mostu v roce 1967, ubezpečil, že betonové obložení dobře chrání kovový skelet a lana. Doporučil je ale pro jistotu natřít ještě chemicky odolným materiálem.

„Dříve nebo později, možná za pár let, bude nutné se uchýlit k ošetření (mostu),” napsal Morandi ve své zprávě s tím, že bude nutné odstranit všechny korodující prvky a nahradit je.

Morandi se už v současnosti nemůže kritice bránit, zemřel v roce 1989.