Prokuratura žádá pro Janukovyče 15 let za vlastizradu

Ukrajinská prokuratura žádá 15 let vězení pro bývalého prezidenta Viktora Janukovyče obviněného z vlastizrady, z útoku na územní celistvost země a z vedení agresivní války. Oznámil to na svých webových stránkách kyjevský soud. Janukovyče soudí v nepřítomnosti, exprezident se po svém svržení v roce 2014 uchýlil do Ruska.