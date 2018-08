Novinky

Khater je údajně súdánského původu, podle některých zdrojů ale má britské občanství.

Na sociálních sítích se objevil snímek údajného útočníka

V pondělí večer ráno vyjel ve svém stříbrném Fordu Fiesta z Hall Green v Birminghamu, kde bydlel. Do Londýna dojel po půlnoci a mezi 1:25 a 5:55 projížděl v britské metropoli místy, která jsou mezi turisty velmi oblíbená. Pak jezdil půldruhé hodiny kolem Whitehallu a Westminsteru. Možná se pokoušel najít větší skupinu lidí, do níž by narazil, ale není to jisté, protože nevypovídá.

Policie hlídkuje v centru Londýna po útoku

V 7:37 vjel na chodník u parlamentu a vrazil do skupiny 15 cyklistů. Pak odbočil, přejel ulici a narazil do ochranné bariéry, přičemž možná jel až osmdesátikilometrovou rychlostí. [celá zpráva]

Zranil tři lidi, jedna žena zůstává v nemocnici.

Policisté po jeho útoku prohledali dvě adresy v Birminghamu a jednu v Nottighamu, protože tam bylo vozidlo registrováno. Z jeho bytu nad internetovou kavárnou policie odnesla počítač. Důkazy zajistila i v kavárně, kde byl den před útokem viděn. Údajně žil sám.