Svědci uvedli, že před pádem mostu do něj udeřil blesk, a to cca v 11:30. Most se ale zřítil až v 11:50. Pád provázel další záblesk na jedné ze stojících částí mostu, ve chvíli, když už nejdelší část mostovky v délce sta metrů chyběla. I tehdy byla ještě bouřka provázená silnými větry. V současnosti v místě už bouřka není.

Živě: V Janově se za plného provozu zřítil dálniční most

V případě záblesku doprovázejícího pád mostu, po kterém se zřítila další část mostovky u pilíře, však není jasné, zda skutečně šlo o úder blesku, a ne například o zkrat na elektrickém vedení, které mostem procházelo.

„Blesk udeřil do spodku pilíře. Hned poté se začal drolit cement a pak se všechno zhroutilo a byl konec světa,” citovala La Repubblica člena čtyřčlenné rodiny, která tragédii přihlížela. „Viděli jsme, jak stavba povolila a potom spadl dolů první kamión,” popisovali svědci.

Pevrácený kamión pod zříceným mostem v Janově

FOTO: Antonio Calanni, ČTK/AP

Hasiči také uvedli, že trosky po pádu poškodily plynové potrubí, kvůli čemuž vypukly požáry.

Zřícený most v Janově

FOTO: Matteo Pucciarelli, ČTK/AP

Objevily se spekulace, že se most mohl zřítit právě kvůli bouřce provázené vichřicí, stavba takového druhu však musí podobné podmínky vydržet.

Firma provozující most v Janově odmítla, že podcenila údržbu. Most byl podle ní pravidelně monitorován, kontroly neukázaly hrozící nebezpečí.