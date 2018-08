Corbyn byl v Tunisku v roce 2014, tedy rok před tím, než byl zvolen předsedou labouristů. V sobotu to připomněl Daily Mail, který přidal i fotografii z kladení věnců. Podle listu ale stál nedaleko místa, kde jsou uloženy ostatky teroristů, kteří v roce 1972 zaútočili na izraelské sportovce na olympiádě v Mnichově.

Corbyn v pondělí účast na pietě přiznal. „Ano, byl jsem přítomen kladení věnců, ale nemyslím si, že bych se ho účastnil,“ řekl. Věnec přitom přidržoval.

Neobjasnil také, jaké ceremonie se účastnil, podle webu NYMag pouze řekl: „Byl jsem tam, protože jsem chtěl vidět pietní akt za všechny, kdo zemřeli při teroristických útocích, neboť si přeju, aby skončily. Nemůžete dosáhnout míru cykly násilí. Míru se dá dosáhnout jedině při dialogu.“

Po návštěvě v roce 2014 napsal pro britský komunistický list Morning Star, že věnce byly položeny „za oběti izraelského náletu na sídlo vedení OOP v Tunisku v roce 1985“. Zabito tehdy bylo přes 60 lidí, ale vůdce OOP Jásir Arafat vyvázl, protože na místě nebyl. Rada bezpečnosti útok odsoudila, USA rezoluci nevetovaly.

Deska se 47 jmény obětí náletu ale leží o patnáct metrů dál, než byl Corbyn, uvedl Daily Mail. Podle něj stál politik u plakety se jmény tří lidí, kteří založili teroristickou organizaci Černé září, jež zaútočila na mnichovské olympiádě a zabila tam 11 izraelských sportovců.

Corbyn už po návratu dodal, že navštívil i hroby jiných lidí zabitých izraelskou tajnou službou Mossad v Paříži v roce 1991. Není známo, že by tam Mossad kohokoliv ten rok zabil, o rok později ale zemřel při atentátu v Paříži Alef Bseiso, o kterém se obecně předpokládá, že stál za útokem v Mnichově a jeho smrt se připisuje Mossadu, byť ten se k ní nikdy nepřiznal.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na Twitter napsal: „Kladení věnců na hroby teroristů, kteří připravili mnichovský masakr, a Corbynovo (starší) přirovnání Izraele k nacistům vyžaduje jednohlasé odsouzení od všech zleva, zprava i mezi tím.“

Corbyn se ale nekál a svou odpovědí ještě přilil oleje do ohně: „Co si vyžaduje jednohlasné odsouzení, je zabití více než 160 palestinských demonstrantů izraelskými silami od března v Gaze.“

Israeli PM @Netanyahu's claims about my actions and words are false.



What deserves unequivocal condemnation is the killing of over 160 Palestinian protesters in Gaza by Israeli forces since March, including dozens of children.https://t.co/H5nXqi3pnU