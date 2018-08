Migranti na dřevěném člunu odmítli záchranu, aktivisté je zasypali sušenkami

Ne všichni migranti plavící se Středozemním mořem do Evropy stojí o pomoc pracovníků humanitárních organizací. Je to patrné například ze záběrů, které v neděli zveřejnila agentura Reuters. S odmítnutím se musela smířit posádka lodi Aquarius Lékařů bez hranic a organizace SOS Méditerranée. Lidé v dřevěném člunu, který mířil do Evropy z Tuniska, záchranu odmítli.