Novinky, ČTK, DPA

„Teoreticky by podle dublinského systému nepřišel do Německa ani jeden migrant. To ale neodpovídá realitě,“ prohlásila Merkelová. Podle takzvaného dublinského systému by se o migranta měl postarat ten stát EU, na jehož území vstoupí jako první. Německo se přitom od roku 2015 potýká se silným přílivem migrantů. Dublinský systém je podle Merkelové „dobrá myšlenka“, ale „neschopná života“.

Kancléřka uvedla, že problém migrace se týká všech zemí Evropské unie, nikoliv jen států podél Středozemního moře. Její vláda podpoří Španělsko ve snahách zastavit sílící proud migrantů, kteří směřují do Evropy přes Středozemní moře z Maroka. Je to „výzva, kterou musíme řešit společně“, žádná země by neměla od tohoto „úkolu utéci“.

Španělsko je od pondělí první zemí, jež s Německem uzavřela dohodu o navracení migrantů zachycených na německých hranicích, kteří se již dříve registrovali ve Španělsku. Berlín vede podobné rozhovory také s Řeckem a s Itálii, odkud přichází do Německa ještě více migrantů než ze Španělska.