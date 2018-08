Novinky

Meteorologové pro Francii, Belgii, Nizozemí a Německo vydali varování před tornády a velmi silným větrem, který by mohl dosahovat rychlostí kolem 150 kilometrů v hodině. Pobřežní oblasti Belgie a Nizozemí by vichr měl zasáhnout v pátek, pak se přesune do Německa. Meteorolog Dominik Jung ze serveru o počasí wetter.net nevyloučil, že by z oblačnosti mohl vzniknout hurikán.

Silná bouře v Německu



Kvůli pásu bouřek, který během čtvrtka prochází Německem, musel být na jednom z největších evropských letišť ve Frankfurtu nad Mohanem přerušen na půl hodiny provoz. Ve městě se zastavila také vlaková doprava. Na železnici popadaly stromy a na elektrické vedení potom větve.

Problémy hlásí železnice na trase Rheda-Wiedenbrück v Severním Porýní-Vestfálsku, na trase Wolfsburg a Hannover ve spolkové zemi Dolní Sasko. Přerušená doprava je mezi Frankfurtem a Hanau. Spoje na mnoha dalších tratích nabírají velká zpoždění, zatím kolem 90 minut.

Spadlé stromy uzavřely také dálnici A3 ve směru Frankfurt-Würzburg. V místě se vytvořila kolona, která dosahovala délky více než 20 kilometrů. Padající větve a stromy poškodily také některé vozy, takže musely být odtaženy.

V Hesensku byli během bouře zraněni tři lidé, z toho jeden těžce, když vichr strhl zhruba 20 metrů dlouhou žaluzii z kavárny v lázeňském městě Bad Vilbelu.

Bouřkové oblačnosti přicházejí do Evropy po dlouhé vlně veder, která zasáhla téměř celý kontinent. Jižní Francii zasáhly prudké lijáky a na mnoha místech jsou hlášeny lokální povodně.