vpl, Právo

Už v polovině července dal deník Neue Südtiroler Zeitung na vědomí, že letos kancléřka neprožije dovolenou ve čtyřhvězdičkovém hotelu Marlet 1900 metrů vysoko a na horských výšlapech v okolí střediska Solda. Právě sem na sever Itálie jinak jezdí každé léto. Její muž Joachim Sauer (69), přezdívaný Pan Merkel, vyrazil na jejich oblíbená místa jen se synem z prvního manželství.

Okamžitě se vyrojily fámy, že se jí rozpadlo manželství. Časopis Neue Post neváhal a ve článku s titulkem „Naprostý krach“ pustil do světa prý zaručené zprávy o „hořkém rozchodu“.

Televizní štáby, fotoreportéři i psavci z tištěných i internetových médií navíc marně vyčkávali u její chaty v Hohenwalde, v bukolické části někdejší NDR zvané Uckerská marka. Právě tady si také zpravidla dobíjí baterky a vaří svou oblíbenou bramboračku.

Údajně dochází do úřadu. Tajně

V souboji o to, komu se podaří vystupovat kancléřčinu skrýš, nestála stranou ani televize RTL. A to tak, že se vytasila se sólokaprem. První žena Německa prý dovolenou nastoupila jen naoko, tvrdily zdroje, jež RTL označila za „zasvěcené a krajně spolehlivé“. „Dochází do úřadu. Sice ne od tmy do tmy jako obvykle, ale jen na pár hodin,“ zjistila RTL.

Zaměstnanci úřadu, které televizní reportéři dostali před kameru, promlouvali shodně, skoro jako podle interního oběžníku. Na otázku, zda v posledních dnech zahlédli v kancelářích, na chodbách či u výtahu šéfku, odpovídali: „To nevím přesně. To je tak jediné, co vám k tomu mohu říci.“