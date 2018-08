Armáda ve středu do vlasti přepraví těla trojice vojáků, kteří v neděli zahynuli při útoku sebevražedného atentátníka. Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš a desátník Patrik Štěpánek budou in memoriam povýšení do hodnosti štábního... Celý článek Padlé vojáky povýší, jejich převoz do ČR doprovodí gripeny»