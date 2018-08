Ivan Vilček (Bratislava), Právo

V době únosu jednal vietnamský ministr vnitra To Lam v červenci 2017 v bratislavském vládním hotelu Bôrik se svým tehdejším slovenským kolegou Robertem Kaliňákem. Podle německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) měla schůzka jasný cíl: „Setkání v Bôriku mělo jediný účel, a to dostat Thana relativně bezproblémově ze Schengenského prostoru a do Vietnamu.“ [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Trinh Xuan Thanh (muž s brýlemi) spolu s dalšími obviněnými na archivních záběrech ze soudního líčení ve Vietnamu

Na zmíněném jednání v hotelu Bôrik byl přítomen také tehdejší poradce bývalého slovenského premiéra Fica, čtyřiapadesátiletý Quang Le Hong.

Z poradce chargé d’affaires

Podle týdeníku Plus 7 dní několik týdnů po této události ho slovenské ministerstvo zahraničí vyslalo na velvyslanectví do Hanoje, kde už dříve působil, nyní se ale stal chargé d’affaires. Post velvyslance nebyl v té době obsazen, takže Hong zastával nejvyšší diplomatický post na slovenské ambasádě.

Slovenský prezident Andrej Kiska v rozhovoru pro portál Aktuality.sk řekl, že tehdejší premiér Fico ho žádal, aby Honga jmenoval ambasadorem.

To se však nestalo. Podle FAZ byl totiž Hong podezřelý z korupce, když měl nelegálně prodávat slovenská turistická víza za 3000 eur. „Pracovní víza vyšla ještě dráž,“ napsal německý list. V souvislosti s těmito informacemi byl Hong z Hanoje letos v květnu odvolán. Mluvčí resortu Peter Susko v pátek Novinkám řekl, že Hong už není zaměstnancem ministerstva zahraničí.

Hong do bývalé Československé socialistické republiky přijel z Vietnamu v 80tých letech jako student. V roce 2001 získal slovenské občanství.

Únos Vietnamce

O přepravě bývalého vietnamského poslance a šéfa státní firmy PetroVietnam mimo schengenský prostor pomocí slovenského vládního speciálu jsou přesvědčeni i berlínští vyšetřovatelé.

Slovensko nepopírá, že Vietnamcům poskytlo vládní speciál. Požádali o něj a Slovensko jim letadlo poskytlo na cestu z Prahy do Bratislavy a následně z Bratislavy do Moskvy, tedy mimo Schengenský prostor. Už dříve to potvrdilo slovenské ministerstvo vnitra. Podle výpovědi slovenských policistů cestující v tomto letadle nikdo nekontroloval.

Thanh byl ve své vlasti obviněn a později odsouzen na doživotí za zpronevěru a na 14 let za špatné hospodaření ve firmě PetroVietnam. Podle rozsudku jí způsobil škody ve výši zhruba 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun). [celá zpráva]

Vietnam popíral, že by Thanha unesli jeho agenti, prý se vydal dobrovolně, i když do Německa přijel, aby požádal o azyl.

Imaginární policisté

Bývalý slovenský ministr vnitra odmítá, že by se Slovensko na únosu podílelo. Na zmíněném setkání v hotelu se řešilo, jak uneseného muže dostat mimo schengen. Podle vlastních slov je připraven podrobit se zkoušce na detektoru lži.

Policisty, kteří slovenskému Denníku N popisovali, jak delegace vedla do slovenského vládního letadla omámeného Thanha a tvrdila jim, že je opilý, označil Kaliňák za „imaginární“. Publikované informace o únosu vietnamského občana vládním speciálem považuje Kaliňák za „mimořádnou obludnost“. „Jsou to smyšlené věci a snaha pošpinit Slovensko, zatáhnout ho do této věci, v níž nefiguruje a nijak se na ní nepodílelo,“ řekl exministr.

A to i přesto, že slovenské ministerstvo vnitra poskytnutí letadla potvrdilo a v době schůzky stála před hotelem Bôrik dodávka, kterou byl unesený Thanh z Berlína odvezen. Potvrdila to společnost, která ji v Praze pronajala. Měla zabudovanou GPS.

Dodávku si vypůjčil Long H.N., který byl letos na jaře za únos v Německu odsouzen na necelé čtyři roky vězení. U soudu přiznal, že pracoval pro vietnamskou tajnou službu. [celá zpráva]

Volání po demisi vlády



Slovenský generální prokurátor v souvislosti s kauzou inicioval na pondělí jednání s nejvyššími ústavními činiteli. Koaliční strana Most-Híd požaduje v souvislosti s únosem vietnamského občana vytvoření speciální vyšetřovací komise. Strana rovněž žádá svolat zasedání parlamentního branněbezpečnostního výboru. Opozice žádá přímo vazební stíhání Kaliňáka.