doh, ČTK, Právo

Vězně Jurije Makarova podle záběrů zveřejněných serverem listu Novaja gazeta zbili obušky tak, že několikrát ztratil vědomí, vtipkující dozorci jej ale vždy vzkřísili.

Stalo se tak loni v červnu v rámci „preventivní besedy“ poté, co jednomu z dozorců vynadal za to, že mu z bible vyhodil dopis z domova. Na týrání se mělo podílet 18 dozorců, včetně toho, který celou scénu nahrál. Mimo službu už bylo postaveno 17 z nich. Makarovova advokátka Irina Birjukovová, která záběry předala médiím, mezitím kvůli výhrůžkám smrtí a pomstou opustila Rusko.

Stížnosti nic nevyřešily

Birjukovová si po incidentu na zacházení s vězněm stěžovala vězeňské správě, prokuratuře, vyšetřovatelům i Evropskému soudu pro lidská práva. Prošetření stížnosti ale žádné pochybení dozorců neshledalo, naopak, vězeň se prý choval vzpurně, provinil se proti vězeňskému řádu, ale dozorci mu jen zkroutili ruku za zády. A štrasburskému soudu Rusko na jeho dotaz odpovědělo, že není důvod daný případ dále vyšetřovat.

Šetření už přitom ukázalo, že vězni ve zmíněném nápravném zařízení byli mučeni pravidelně, podotkl server Newsru.com.

Nyní se situací zabývá i ženev­ský výbor OSN proti mučení a ruská delegace již avizovala, že soud v Jaroslavli vynese v případu přísné tresty. „Případ potřeboval publicitu. Nevěřím ve spravedlivé vyšetřování ve svojí zemi, ale (úřady) se bojí publicity. Je to jedna z mála věcí, jak lze s případem pohnout,“ svěřila se později Birjukovová britskému listu The Guardian.

Za brutální zbití Makarova už se veřejně omluvil náměstek ředitele federální vězeňské služby Valerij Maximenko.

Chtěli přiznání. Zadržený nepřežil

„Pokud se někteří z našich zaměstnanců stali sami kriminálníky, je třeba se jich okamžitě zbavit,“ prohlásil na stanici Govorit Moskva. Makarov, který byl odsouzen v roce 2012 za těžké ublížení na těle, má v říjnu vyjít na svobodu. Mezitím ho přeřadili do jiné věznice.

Mezitím se v Rusku řeší i další podobné případy. Minulý týden ruský vojenský soud poslal do vězení šest policistů, které shledal vinnými z mučení zadržených osob, jehož následkem jeden člověk zemřel. Za mřížemi si odsedí od tří do deseti let, další dostal podmíněný trest tři roky vězení.

Policisté z Ingušska, na hranici s Gruzií, podle vyšetřovatelů v letech 2010 až 2016 mučili zadržené. Nutili je tak, aby se přiznali k nezákonnému držení střelných zbraní, k pokusu o ohrožení života policejního činitele, k loupežnému přepadení a dalším trestným činům.

Fyzické násilí vedlo ke smrti jednoho ze zadržených, který se udusil. Pěticí odsouzených jsou členové centra boje proti extremismu, bývalého šéfa ingušské pobočky Timura Chamchojeva pak poslal soud na sedm let do vězení.

Jiného vězeňského dozorce z Dálného východu zase soud aktuálně poslal na dva a půl roku za mříže za to, že přihlížel tomu, jak trestanci ubili k smrti jednoho ze spoluvězňů. Incident, který se odehrál v roce 2016, pak ani nenahlásil, informovala prokuratura Židovské autonomní oblasti.

Federální vězeňská služba v souvislosti s aktuálními kauzami řeší, jak vylepšit image. Jedním z navrhovaných řešení jsou pravidelná setkání dozorců, kde bude hodnocena jejich práce, napsala agentura Interfax.