Tragický požár věžáku v Paříži má na svědomí desetiletý chlapec

Rozsáhlý požár věžáku na pařížském předměstí Aubervilliers, při němž ve čtvrtek minulý týden zahynula těhotná žena a její tři děti ve věku od jednoho do šesti let, má na svědomí desetiletý chlapec z jednoho ze sousedních bytů. Napsala to agentura DPA s odkazem na vyšetřovatele.