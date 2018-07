Hashtag #MeTwo se skládá z anglických slov „já” a „dva”. Jeho autor Ali Can jím chtěl v reakci na debatu kolem německého fotbalového reprezentanta tureckého původu Mesuta Özila upozornit na to, že imigranti a jejich potomci mohou cítit lásku ke dvěma zemím: Německu i zemi, ve které mají své kořeny.

Özil se rozhodl opustit národní reprezentaci. Za důvod přitom reprezentační záložník označil nedostatek respektu vůči svým tureckým kořenům a rasismus ze strany německého fotbalového svazu. Svaz to odmítl.

Özil se vyfotografoval s tureckým nacionalistickým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a věnoval mu během předvolební kampaně dres. Poté čelil v Německu kritice, protože Erdogan potlačuje lidská práva a svobody.

„Mojí vlastí je Německo, hlásím se k našemu liberálně-demokratickému zřízení,” řekl Can v rozhovoru poskytnutém mediální skupině Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Zároveň ale cítím, že náležím i k lidem v turecké vesnici, ve které jsem se narodil,” dodal. Právě proto, že mají imigranti a jejich potomci často dvě identity, obsahuje název podle Cana, který chtěl vyvolat debatu o „novém pojetí němectví” číslovku dva.

Čtyřiadvacetiletý Can přišel do Německa s rodiči v roce 1995 z Turecka.

"We need a new definition of being German."#MeTwo is hoping to be for immigrants and their descendants what #MeToo has been for women. Meet @alicanglobal, the activist who started sharing stories of everyday racism in Germany: pic.twitter.com/weOYlkJI5y