Před rizikem obzvláště husté dopravy varoval chorvatský autoklub už v pátek. Od sobotního rána se neblahá prognóza začala vyplňovat. Do země míří záplava turistů ze západní Evropy a na dovolenou k moři odjíždějí i samotní Chorvaté (a Slovinci či Srbové).

Autoklub radí o víkendu se vytíženým silnicím raději vyhnout. V sobotu má být nejhorší situace směrem na Záhřeb, v neděli opačným směrem. Silnice A3 z Maďarska na Záhřeb se navíc opravuje.

Před pekelným víkendem řidiče varoval už ve čtvrtek německý automotoklub ADAC i český BESIP. Kolony se čekají také na hranicích mezi Rakouskem a Německem. [celá zpráva]

Na hranicích směrem na jih musejí řidiči navíc počítat s kontrolami.

Slovinsko hlásí dlouhé fronty před tunelem Karavanky směrem do Rakouska, na podrávské dálnici mezi obcí Lancovo a koncem dálnice v obci Podlehnik u hraničního přechodu s Chorvatskem. Ve směru do Chorvatska se tam natáhla dvoukilometrová kolona aut.

Zácpa je i na přechodu Dobovec. Čekat se ale musí i na přechodech Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Rogatec a Gruškovje.

Dopravní informační centrum kromě toho upozornilo, že problémy jsou také na jižním obchvatu kolem Lublaně. Způsobila je nehoda, kvůli které je provoz omezen.

Chorvatský automotoklubu HAK zejména informuje o zvýšené příjezdu vozidel k mýtné bráně Záhřeb-Lučko ve směru k moři. Od Jankomiru stojí fronta dlouhá tři kilometry. Zpomalený provoz je mezi dopravními uzly Lučko a Zadar II. Mezi vjezdem do tunelu Sveti rok a Maslenicí se pomalu pohybuje osmikilometrová kolona.

Turisté se také musejí potýkat i s dopady mimořádně teplého počasí.

Britský Národní úřad pro leteckou dopravu (NATS) kvůli nepříznivému počasí zavedl dočasné restrikce v leteckém provozu. Ty mají podle serveru BBC dopad i na letiště v Edinburghu, Birminghamu a Lutonu.

disgusting service from Thomas cook delayed airport floor unhygienic, inhumane,severe health and safety violations .young kids left to pick up the pieces , fights, smashed glass near sleeping faces..9 1-2 hours no accommodation until customers hospitalised @ThomasCookCares pic.twitter.com/0JDrrlOEYM