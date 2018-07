Novinky, ČTK

Trump po odpolední schůzce uvedl: „Máme velmi dobré vztahy s kancléřkou. Máme senzační vztah s Německem.” S Merkelovou podle svých slov jednal o výdajích na obranu i o obchodu. Zmínil prý rovněž své výhrady k plynovodu Nord Stream. Kancléřka prohlásila, že Německo a Spojené státy jsou dobrými partnery.

Trump zaútočil na Německo a další evropské země ještě před zahájením summitu při ranním setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem: „Chráníme Německo, chráníme Francii, chráníme všechny tyto země a mnohé z nich jdou, uzavřou dohodu o plynovodu s Ruskem a platí miliardy dolarů do ruské pokladny.“

Kritizoval hlavně Berlín kvůli plynovodu Nord Stream 2, jímž bude proudit ruský plyn po dně Baltu do Německa: „Německo je zcela ovládáno Ruskem, protože dostává 60 až 70 procent své energie z Ruska a řekněte mi vzhledem k novému potrubí, jestli je to vhodné, protože já si myslím, že je to velmi špatné pro NATO.“

Merkelová, které pochází z Východního Německa a zažila doby sovětské nadvlády, na jeho výpad odpověděla velmi tvrdě: „Jsem velmi šťastná, že jsme nyní sjednoceni ve Spolkové republice Německo, protože díky tomu můžeme vést vlastní nezávislou politiku a dělat nezávislá rozhodnutí. To je velmi dobré zejména pro lidi ve východním Německu.”

Odmítla i kritiku, že Berlín do NATO málo přispívá: „Jsme pořád silně angažováni v Afghánistánu a tím bráníme zájmy Spojených států amerických. Německo je rádo, že to může dělat.” Reagovala na obvyklou Trumpovu výtku, že Německo dává málo na obranu, což americký prezident ráno opět připomněl: „Jen málo přes jedno procento HDP, zatímco USA 4,2 %.“

Jak upozornila BBC, realita je složitější. Německo dává na obranu 1,24 % HDP a USA 3,5 %, přičemž země NATO se zavázaly, že budou dávat dvě procenta. Německo však plní své finanční závazky vůči NATO.

Podobně nepřesný byl u dodávek plynu. Z Ruska sice přichází do Německa 50 až 75 procent plynu, ovšem plyn se podílí na energetice Německa jen z dvaceti procent.

Trumpa zmínil i Stoltenberg

Trumpovy výpady zmínil i Stoltenberg s tím, že otázka nákupu plynu není záležitost aliance: „Není na NATO, aby rozhodovalo, je to národní rozhodnutí.” Pakt se podle něj otázkou energetické bezpečnosti zabývá a chápe vztah mezi energetikou a bezpečnostní problematikou a zdůrazňuje význam diverzifikace dodávek.

Stoltenberg se vyjádřil i k výdajům na obranu: „Prezident Trump má velmi přímý jazyk i sdělení ohledně obranných výdajů. Ale v zásadě všichni souhlasíme, že v alianci je třeba spravedlivější sdílení nákladů.”