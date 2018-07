Novinky

Během rozhovoru si muž „sypal popel na hlavu“ a novinářům předkládal svou verzi příběhu, na jehož konci byl pětatřicetiletý číšník s krvácením do mozku a trojnásobnou zlomeninou lícní kosti.

Slíbil, že rodinu číšníka finančně podpoří, blíže to ale nerozvedl.

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy

Skupina sedmi Nizozemců z Haagu přijela do Prahy na oslavu rozlučky se svobodou. Mezi nimi byl i Armin a jeho bratr Arash. První večer, což byl pátek, odstartovali mohutným večírkem, kde tekl alkohol proudem. Pijatyka pokračovala i v sobotu. Nejprve navštívili Karlův most a potom skončili s lahvemi piva a tvrdého alkoholu v parku.

Pak se podle Armina vydali hledat restauraci. Údajně chtěli najít nějakou italskou, protože si to přál budoucí ženich. Mezitím stále popíjeli.

Dva muži potom vstoupili do restaurace v centru Prahy. V rukou měli pivo. Našli si stůl a chtěli se usadit. Přistoupil k nim muž, podle Armina manažer restaurace, který je upozornil, že by bylo lépe, kdyby odešli. Stůl byl rezervovaný.

Napadený číšník: Jeden kop navíc a nemusel jsem tady sedět

Armin potvrdil, že jeho přátelé nechtěli odejít a vzápětí odstartovala hádka s personálem.

Novinářům Nizozemec tvrdil, že vše pozoroval s odstupem a zůstával opodál. Podle svých slov nechtěl do hádky zasahovat. Napětí však stoupalo.

„Vzpomínám si, že jsem byl velmi šokován. Myslel jsem si, že jsou můj bratr s kamarády ohroženi. Cítil jsem alkohol a adrenalin. Už si nevzpomínám, s kým jsem měl fyzický kontakt a kdo se začal bít. Najednou jsem měl černo před očima. Pak si už jen vzpomínám, že oběť ležela na podlaze,“ vyprávěl novinářům.

Později se od policistů dozvěděl, že číšníkovi uštědřil osm až deset úderů a že muž zůstal ležet na zemi v bezvědomí. „Myslel jsem, že jsem ho udeřil dvakrát, třikrát,“ říká. Na nic si prý nevzpomíná. „Vím, že moje tělo bylo nabuzené adrenalinem a měl jsem tep 200 úderů za minutu,“ dodal muž, který se živí jako fitness trenér.

Mému kamarádovi dali pěstí, řekl muž o skupině cizinců

Po bitce parta Nizozemců z místa prchla. Armin tvrdí, že si vůbec neuvědomili, co způsobili. „Měli jsme zvláštní pocit, utržili jsme i drobná zranění na rukou. Měli jsme vědět, že se může něco stát,“ řekl. Skupina pak zamířila do hotelu.

Podle Armina měl hlavní vinu na celé záležitosti alkohol. O sobě tvrdil, že není žádný zkušený piják. Alkohol pije jen občas, když jde na nějaký večírek nebo na festival. Navíc málo jedl a alkohol tím pádem daleko více působil. „Nikdy jsem se s nikým nepral, tak jsem neznal svou sílu,“ tvrdil.

Eskorta přivádí útočníky z Holandska, kteří napadli číšníka v restauraci k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo

Na konci rozhovoru Armin řekl, že je plně zodpovědný za to, co se stalo. „To nemohu popřít. Je mi to líto, hluboce se stydím a omlouvám se. Když jsem slyšel, že má (číšník) dítě, zlomilo to srdce. Má lidi, kteří jsou na něm závislí."

Prostřednictvím redakce zaslal muž Nizozemcům dopis, v němž se omlouvá za incident a ostudu, kterou způsobil. „Chtěl bych tímto vyjádřit politování nad celou událostí a ostudou pro Nizozemsko a lidi doma. Je těžké vyjádřit, jak moc je mi líto toho, co se stalo, jak moc se stydím za to, že jsem svýma rukama zranil člověka a že muselo být tohoto nesmyslného násilí svědkem tolik nevinných lidí,“ napsal.

V dopise zmínil, že by rád vrátil čas. „Ale bohužel to nejde. Mojí prioritou je teď podporovat oběť tak, aby se muž mohl plně zotavit.”

Policie skupinu agresorů zadržela v pondělí 23. dubna na letišti, když se chystali vrátit se domů. Tři z nich soud potrestal podmínkou a vyhoštěním. Dva hlavní aktéři - bratři Armin a Arash - jsou obvinění z těžkého ublížení na zdraví a čekají ve vazbě na proces. Hrozí jim až desetileté vězení.