Plán počítá se zavedením nového režimu na německo-rakouské hranici, který má „zabránit vstupu migrantů, kteří byli zaregistrováni v jiné zemi Evropské unie“. Hlavním cílem je podle Seehofera zajištění pořádku a zaručení humánnosti. „Žádná země světa nemůže neomezeně přijímat uprchlíky,“ řekl.

„Humanita začíná v zemích původu. To je první priorita tohoto plánu,“ řekl ministr. Příčiny migrace se podle jeho slov musejí řešit tam, kde vznikají, dodal.

Plán ministra Seehofera Plán má 63 bodů. Počítá se s důkladným přezkoumáním ochrany u těch žadatelů, kteří byli odsouzeni za trestné činy. Pokud někdo tvrdí, že v zemi původu mu hrozí nebezpečí, a přesto tuto zemi navštíví během azylového řízení, má jeho žádost o azyl pozbýt platnosti. Důkladné objasňování totožnosti. Sankce pro ty migranty, kteří se řádně neúčastní integračních kurzů. Personální posílení soudů kvůli urychlení azylových řízení. Žadatelé o azyl se mají v budoucnu podílet na soudních výlohách.

„Kvůli tomu zřídíme tranzitní centra, z nichž budou žadatelé o azyl vraceni přímo do příslušných zemí,” slibuje Seehofer v dokumentu.

Zdůraznil, že klíčová je ochrana vnějších hranic EU a v tom sehrává důležitou roli agentura Frontex. Současně ocenil, že řešení problému migrace je jednou z hlavních priorit rakouského předsednictví Evropské unie.

Zdůrazňuje, že migrační plán je záležitost ministerstva vnitra, nikoliv vládní koalice a jeho odpovědnost. S ostatními stranami se musejí jeho plány projednat. S evropskými zeměmi už jednání začala. „Implementace plánu by se měla uskutečnit co nejrychleji. je nejvyšší čas, abychom v tom postupovali krok za krokem,“ řekl.

Ve středu bude jednat s Itálií. „Rakušané souhlasí s tím, že se budou odmítat ti migranti, kteří žádali o azyl v Rakousku," řekl Seehofer a dodal: „Budou to velmi těžké rozhovory. při nejlepší vůli nemohu sdělit, jak bude vypadat jejich časový rámec.“

Itálie se brání



Itálie se opětovnému přijímání žadatelů o azyl odmítnutých na německo-rakouské hranici brání. Severoafrické země zase nechtějí na svém území tolerovat přijímací centra pro migranty zachráněné ve Středozemním moři. Seehoferův nápad s přijímacími centry přitom přijala za svůj i Evropská unie.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a její sesterská strana Křesťanskosociální unie (CSU), kterou vede Horst Seehofer a koaliční partner sociální demokraté (SPD) se minulý týden dosáhly dohody na souboru opatření zaměřených na zpřísnění migrační politiky. Shoda panuje na rychlejším vracení migrantů do té země EU, kde se poprvé zaregistrovali. Dotyční mají být do příslušných zemí vraceni, pokud možno do 48 hodin. Žádná speciální tranzitní centra na hranicích však vznikat nemají.

Zrychlené azylové řízení na hranici a vracení migrantů do zemí první registrace však předpokládá uzavření příslušných dohod s těmito zeměmi.