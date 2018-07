Thajské úřady v neděli dopoledne spustili první fázi záchrany 12 dětí a jejich trenéra ze zatopené jeskyně na severu země. Po úspěšném vyvedení prvních čtyř dětí akci přerušili. Musí se doplnit zásoby a záchranáři samotní musí nabrat síly. Skupina dětí ve věku 11 až 16 let a jejich pětadvacetiletý fotbalový trenér vstoupili do jeskyně Tcham Luang Nang Non na severu Thajska 23. června. Celý článek Thajci zachránili ze zatopené jeskyně první chlapce, další dřina je čeká»