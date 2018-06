Liga severu zpronevěřené milióny eur státu nevrátila, utratila je

Padesát miliónů eur podvodně vylákaných ze státních příspěvků na volební náklady v letech 2008 až 2010, které italská Liga severu podle rozhodnutí soudu měla vrátit do státní kasy, strana za deset let utratila. Rozhlasové stanici Radio Capital to řekl nynější šéf Ligy a současně ministr vnitra Matteo Salvini. Zpochybnil přitom, že by peníze byly získány nezákonně.