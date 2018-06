Řidič narazil s dodávkou záměrně do sídla redakce nizozemských novin

Řidič dodávky najel v úterý ve čtyři ráno do vstupu do budovy v Amsterdamu, kde sídlí list De Telegraaf. Podle policie to udělal záměrně. Do proskleného vchodu vjel značnou rychlostí. Po nárazu začalo vozidlo hořet, ale nikdo nebyl zraněn. Pachatel utekl.