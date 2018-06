Novinky, ČTK

Analytici předpokládají, že současný prezident mandát obhájí; otázkou je, zda tomu tak bude už v prvním kole. Erdoganova vládní islámská Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) nicméně ztrácí svůj vliv a podle předvolebních průzkumů se očekává, že přijde o svou dlouhodobě udržovanou většinu a bude muset fungovat v koalici s nacionalistickou Stranou národní akce.

Volby se měly v Turecku původně konat až v listopadu 2019. Erdogan je ale uspíšil a zdůvodnil to tím, že země, v níž od předloňského neúspěšného pokusu o puč zesílily represe proti jeho oponentům, potřebuje silného prezidenta, aby mohla čelit ekonomickým výzvám a konfliktu v Sýrii.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan

FOTO: Alkis Konstantinidis, Reuters

Volby zpečetí transformaci turecké politické scény, která začala referendem o přechodu na prezidentský systém v roce 2017. Moc tak bude soustředěna v rukou prezidenta, který bude moci sestavit vládu, vydávat dekrety a stanovovat rozpočet. Funkce premiéra bude zrušena. Kritici upozorňují, že nový systém v Turecku ohrozí právní stát. Erdogan ale trvá na tom, že změny jsou nezbytné pro bezpečnost a stabilitu země.

Opozice nasadí pozorovatele



Podle expertů při současných volbách nelze vyloučit manipulaci s volebními lístky. Opozice a nevládní organizace nicméně uvedly, že po celé zemi plánují mít půlmiliónu pozorovatelů a dobrovolníků s cílem zabránit volebním podvodům.

Během neděle se objevily informace, podle nichž hlasování provázelo několik incidentů. Ve městě Suruc na jihovýchodě země došlo k potyčce mezi dvěma skupinami lidí poté, co odtud byl hlášen pokus o volební podvod. Turecké úřady kromě toho oznámily, že vyšetřují desítku cizinců, kteří se pokusili zasáhnout do voleb v regionu obývaném převážně kurdskou menšinou, aniž by byli oficiálními akreditovanými pozorovateli.

Opoziční prezidentský kandidát Muharrem Ince

FOTO: Emrah Gurel, ČTK/AP

Proti Erdoganovi se postaví pět kandidátů na post prezidenta. Je mezi nimi například někdejší učitel fyziky Muharrem Ince z největší opoziční strany- Lidové republikánské strany (CHP), kterému průzkumu přičítají nejvyšší šanci na postup do druhého kola.

V Turecku začaly volby

FOTO: Goran Tomasevic, Reuters

Ačkoliv má Erdogan podle průzkumů největší šanci na výhru, není jasné, zda získá 50 procent hlasů potřebných k tomu, aby se vyhnul případnému druhému kolu 8. července. AKP zároveň muže ztratit většinu v parlamentu, což by mohlo mít za důsledek, že Erdogan zůstane prezidentem, ale parlament bude kontrolovat opozice, píše AP.