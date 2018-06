Itálie nechce přijímat zpět migranty z jiných zemí EU, řekl Conte

Italský premiér Giuseppe Conte ve středu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi řekl, že pro Itálii je nemyslitelné, aby musela zpět přijmout i migranty, kteří odešli do dalších zemí EU. Informovala o tom agentura ANSA. Takzvaný dublinský systém předpokládá, že se uprchlíci zaregistrují v první bezpečné unijní zemi, do níž se dostanou. Jestliže se přesunou jinam, měli by být do této původní země vráceni.