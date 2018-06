Novinky

Ke srážce došlo ve čtvrtek kolem 17. hodiny SELČ ve středofrancouzském departementu Allier.

První výsledky vyšetřování příčin havárie i pořízený videozáznam webu lamontagne.fr naznačují, že rumunský řidič vjel do protisměru, kde se jeho vůz skoro čelně střetl s tím českým. Ostatní přibližující se nákladní auta pak už nestačila zabrzdit.

Policie kvůli zasahujícím záchranářům, kteří zraněné převáželi i vrtulníky, po nehodě na několik hodin přerušila provoz v obou směrech.

Francouzské úřady o rizikovosti silnice vědí a chystají stavební úpravy, díky nimž by měla být bezpečnější. Stát by se tak mělo nejpozději do roku 2023.