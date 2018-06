Novinky

Rodiče Ján Silárdi (32) a Gyöngyi Horváthová (28) opustili své děti prvního června a odjeli do zahraničí. „O děti od té doby neprojevili žádný zájem,“ řekla Faltániová.

Ján Szilárdi

FOTO: Policie SR

V rodinném domě zanechali čtyři dívky a dva chlapce ve věku od osmi měsíců do devíti let. Do pondělí se o děti starala sousedka a pak jejich babička. „Děti jsou postupně umísťovány do dětských domovů,“ dodala mluvčí.

Gyöngyi Horváthová

Server topky.sk napsal, že devítiletá Júlia se první noc starala o své sourozence: sedmiletou Danielu, šestiletého Justina, dvouletého Doriána a osmiměsíční dvojčata Michaelu a Gyöngyi. Neúnosnou situaci ohlásili policii sousedé. „Rodiče se zatím nepodařilo vypátrat,“ konstatovala policejní mluvčí.

Děti byly zanechány v neutěšených podmínkách

FOTO: Policie SR