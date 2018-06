Novinky, ČTK

„Jak říkal Bismarck: kdybychom lidem objasnili, jak se vyrábějí klobásy, je velmi nepravděpodobné, že by je ještě jedli,“ odpověděl Macron na otázku novináře ohledně čtvrtečního telefonátu s Trumpem, přičemž zmínil známou větu pruského prvního ministra a prvního německého kancléře Otto von Bismarcka.

Otázka zazněla v úterý během tiskové konference ke schůzce Macrona s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Jsem radši, když lidé vidí hotové jídlo a nejsem přesvědčen, že komentáře z kuchyně pomohou,“ dodal francouzský prezident, čímž dal najevo, že nechce téma dále probírat.

Zmínil pouze, že na summitu G7 v Kanadě, který se bude konat 7. a 8. června, bude mít s Trumpem „užitečnou” a „upřímnou” výměnu názorů k otázkám, u nichž oba mají i nemají shodný názor.

Zdroj obeznámený s čtvrteční schůzkou řekl CNN k rozhovoru, který se týkal zavedení amerických cel na ocel a hliník, že se konverzace vyvíjela „prostě špatně“. „Bylo to příšerné,“ dodal. „Macron si na základě vztahů (s Trumpem) myslel, že by mohl říci svůj názor. Ale Trump nesnese, když ho takto někdo kritizuje,“ upřesnil zdroj CNN.

Macron sázel na upřímnost



Podle prohlášení Elysejského paláce Macron v telefonátu s Trumpem kritizoval uvalení cel na evropskou ocel a hliník.

„Toto rozhodnutí je nejen nelegální, ale je to také v mnoha ohledech chyba. Je to chyba, protože to na existující nerovnost ve světě odpovídá tím nejhorším způsobem přes rozdělení trhu a ekonomický nacionalismus. Dávám přednost tomu říkat věci přímo a ne přes tisk, a řeknu mu to, co vám,“ uvedl Macron ještě před čtvrtečním hovorem.

Americká cla a reakce EU Spojené státy od začátku června uplatňují cla ve výši 25 procent na ocel a 10 procent na hliník na dovoz z Evropské unie, Kanady a Mexika. Pro tyto země do té doby platila dočasná výjimka z cel, která USA zavedly o dva měsíce dříve. EU v reakci přichystala cla na dovoz amerického zboží do EU, která začnou platit od 1. července.

Bílý dům v mnohem kratším komuniké bez bližších podrobností uvedl po telefonátu pouze: „Oba vůdci jednali o migračním problému a Libyi i časovém rozvrhu jeho řešení. Prezident Trump zdůraznil potřebu vyvážit obchod s Evropou.“

Spor s Británií

Trump si v pondělí telefonoval na stejné téma i s britskou ministerskou předsedkyní Theresou Mayovou.

„Britská premiérka zvedla otázku amerického rozhodnutí uplatnit clo na dovozy ocele a hliníku z EU, o kterém řekla, že bylo nespravedlivé a vyvolalo hluboké rozčarování,“ uvedla kancelář Mayové v prohlášení.

„Premiérka řekla, že USA, Velká Británie a EU jsou blízcí spojenci v oblasti národní bezpečnosti a že uznáváme význam hodnoty volného a rovného obchodu na celém světě,” sdělila také kancelář.

Bílý dům i v tomto případě sdělil, že Trump „zdůraznil potřebu vyvážit obchod s Evropou“.