Novinky, DPA

Rodina si udělala přestávku na parkovišti dálnice A5 u Neuenburgu. Po krátké pauze nasedli do auta a vyrazili. Otec se domníval, že se o dceru postarala matka, ale ta si totéž myslela o svém muži. Jak oba svorně tvrdili, dítě je extrémně tiché a velmi hodné. To, že s nimi dcera není ve voze, zjistili až později. Kolik mezitím ujeli kilometrů, policie nesdělila.

Policisté pouze uvedli, že případ zapomenuté dívky na dálničním odpočívadle jim byl nahlášen v neděli ve 14.30 a později se jim ozvali rodiče, kteří své dítě postrádali. Poté, co se všichni shledali, mohli pokračovat v cestě do Stuttgartu, dodala agentura DPA.

Podobný případ řešila německá policie letos před Velikonocemi. Muž jel se svými dvěma dcerami (10 a 14 let) na velikonoční prázdniny k italskému jezeru Lago di Garda, ale dívky zapomněl na benzínce. Vůbec si toho nevšiml a dojel by možná až do cíle, kdyby ho v Brennerském průsmyku na hranicích Itálie a Rakouska nedostihl telefonát manželky a nehonila ho dálniční policie. [celá zpráva]