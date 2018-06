Novinky

Herman tvrdí, že i on spolupracoval s tajnou službou SBU. Podle agentury Reuters vypověděl, že ho kontaktovala osoba blízká Kremlu s plánem zabít Babčenka. On se ale hned obrátil na SBU. Proto se míní proti uvalení vazby odvolat.

Obviněný podnikatel dodává ukrajinským ozbrojeným silám výzbroj.

Už ve čtvrtek Herman vypověděl, že vykonavatele Oleksije Cymbaljuka, jemuž předal peníze, vybrala sama SBU, neboť se o něm vědělo, že se angažoval na straně vládních sil v operaci proti separatistům ATO.

Cymbaljuk byl prý kněz, a všem bylo proto jasné, že okamžitě „poběží na SBU a všechno řekne”, protože nikdy nedokáže zabít člověka. Cymbaljuk vystupuje v případu jako svědek.

Podnikatel Borys Herman čeká na jednání o uvalení vazby.

SBU tvrdí, že nechala naoko zabít novináře, aby získala seznam dalších lidí, kteří měli být zabiti. To se podle ní podařilo a lidem ze seznamu bude poskytnuta ochrana. „Máme ten seznam,“ řekl generální prokurátor Jurij Lucenko. Nyní je v rukou SBU. A všichni lidé, kteří jsou na něm uvedeni, dostanou spolehlivou ochranu před těmi, kdo si jejich smrt objednali,” dodal generální prokurátor pro list Ukrajinska pravda.

Ukrajina čelí kritice



Postup tajné služby, která je přesvědčena, že šlo o akci ruské rozvědky, je kritizován. Novinář byl použit jako návnada. Kritice čelí i Babčenko, že se jako novinář nechal zapojit do akce tajné služby.

Samotný Babčenko rozhodně odmítl kritiku své předstírané vraždy a výčitky, že tím porušil novinářské standardy. Zdůraznil, že mu šlo především o jeho život a o bezpečnost rodiny.

Arkadij Babčenko

„Muselo se to zinscenovat, abychom až k závěrečné tečce dotáhli fakt, že tu byla zakázka (na vraždu) a že byla splněna, abychom získali od zákazníka seznam 30 lidí (určených k likvidaci kromě Babčenka),” vysvětlila listu Ukrajinska pravda mluvčí generálního prokurátora.

„Jsem naprosto přesvědčen, že jinak to nešlo udělat. Jste chlapík,” řekl Babčenkovi ukrajinský prezident Petro Porošenko.

„Chtěli byste raději, aby byl Babčenko mrtvý? Zachránili jsme mu život, to mi ke spokojenosti stačí,” vzkázal ministr vnitra Arsen Avakov „pseudomorálním” kritikům z ciziny. Strážci zákona se podle něj nebudou řídit veřejným míněním, ale udělají vše, co budou považovat za nutné pro uchování klidu v zemi.

Celý případ vyvolává řadu otázek, protože kromě Babčenka do něj jsou zapleteni jen ukrajinští občané, navíc stojící na straně vládních sil. Posílilo to fámy, že v zemi probíhá válka v bezpečnostních službách. O té mluvila i poslankyně Nadija Savčenková, která byla zadržena za to, že údajně připravovala puč.