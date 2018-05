Novinky

„Chystali jsme se s přáteli dívat v restauraci na finálový zápas Ligy mistrů, když jsem najednou slyšel strašný křik a troubení aut. Vyběhl jsem ven a viděl dítě, jak visí z balkónu. Nepřemýšlel jsem, jen jsem tam vyšplhal a bohudíky jsem ho zachránil,” řekl Mamoudou Gassama deníku Le Figaro.

Mamoudou Gassama est celui qui n’a pas hésité à escalader un immeuble pour sauver un enfant. Il est sans papier et est arrivé du Mali en septembre. Son chemin jusqu’ici à sauvé un enfant. Un exemple d’héroïsme. Merci #MamoudouGassama. pic.twitter.com/2LJefuBetU — Fanny Bauer-Motti (@ThinknBE) 27. května 2018

Tvrdí, že nepřemýšlel o tom, co by se mohlo stát. Jen viděl, že je v nebezpečí malé dítě a okamžitě začal šplhat. „Udělal jsem to, protože je to dítě [...]. Děti mám moc rád. Nemyslel jsem na rizika, na to, co by se mohlo stát,“ řekl. Ke svému fyzickému výkonu jen řekl, že: „Běhám, chodím do posilovny a kopu.“

„To, co se dělo, bylo neuvěřitelné,“ popisuje scénu 17letá Samy, která se stala svědkem situace. „Jela jsem na skútru a najednou byla ulice zablokovaná lidmi. Zastavím, zvednu hlavu a vidím, jak to dítě visí z balkónu,“ popisovala.

Nejdřív se podle jejích slov nic nedělo. „Lidé jen křičeli, někteří běželi do domu a snažili se dostat do bytu, ale tam zřejmě nikdo nebyl. Další skupina lidí se snažila postavit tak, aby se pokoušeli chytat v případě, že by padalo. Někteří volali policii a hasiče. Nikdo ale nečekal, že by se mohl někdo snažit vylézt na balkón. Všichni byli velmi vystrašení,“ řekla.

„A pak se najednou objevil ten chlápek a začal lézt po balkónech, až se dostal k dítěti, popadl ho a postavil zpátky na balkón. Všechno se to stalo velmi rychle,“ dodal další svědek.

Chce začít nový život



Hned v neděli se s mladým hrdinou setkala starostka Paříže Anne Hidalgová. Ta také na Twitteru potvrdila, že Mamoudou Gassama přišel do Paříže loni v září bez jakýchkoliv dokladů. „Řekl mi, že si chtěl ve Francii vybudovat nový život,“ uvedla starostka. Dále řekla, že jeho čin je příkladem pro všechny občany a že město Paříž „určitě a rádo podpoří jeho úsilí usadit se ve Francii“.

V pondělí by se měl Mamoudou setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Zachráněný chlapec je v současnosti v dětském domově. Jeho sedmatřicetiletý otec byl krátce po incidentu zadržen a je ve vazbě, napsal server Le Figaro. Je obviněn z opuštění svého dítěte, uvedly soudní zdroje. Otec dítěte se hájil slovy, že ho opustil jen na pár minut, protože šel nakupovat. Matka dítěte se v Paříži v inkriminovanou dobu nenacházela.