Novinky, ČTK

Obě strany se chtějí vyhnout obnovení hraničních kontrol, konkrétní řešení se ale zatím nalézt nepodařilo. Londýn dříve schválil takzvanou nouzovou variantu navrženou v únoru Bruselem, při níž by Severní Irsko v podstatě zůstalo v bezcelní zóně. Postoj vlády přitom zůstává takový, že Británie opustí celní unii a na celou zemi se budou vztahovat stejná pravidla.

Barnier doufá, že se Brusel a Londýn dohodnou na řešení, které návratu klasických kontrol v Irsku zabrání. Tvrdí, že není „optimistický“ ale ani přehnaně „pesimistický“. Varoval ale obě strany, aby se snažily dostat „ze slepé uličky“, kam se jejich jednání dostala.

Varuje před krachem jednání



„Pokud nedojdeme k dohodě a řešení pro Severní Irsko, a my jsme připraveni na jakýkoli návrh, ...existuje riziko, skutečné riziko krachu dohody,“ uvedl.

Podle něj je třeba se rychle, do června, dohodnout na kontrolách a regulacích pro celý ostrov, které jsou potřeba pro ochranu jednotného trhu.

„Červen je z mého pohledu odrazovým můstkem k říjnovému zasedání Evropské rady, což bude poslední rada pro dosažení dohody o vystoupení,“ dodal.

Protokol o Irsku, který EU předložila jako záložní scénář řešení problematického bodu, počítá se zahrnutím Severního Irska do „společné regulatorní oblasti”. Pokud by se tedy žádné oboustranně přijatelné řešení nenašlo, Severní Irsko by prakticky zůstalo v celní unii EU, poznamenala agentura Reuters.