ivi (Bratislava), Právo

Kiska přiznal, že nemá pravomoc Sakovou nejmenovat, ale nominaci dlouholeté náměstkyně ministra vnitra z Kaliňákovy éry označil za „promarněnou příležitost“ a podle něj vláda touto nominací nedokázala vyslat přesvědčivý signál, že to se snahou zabojovat o důvěru veřejnosti myslí vážně.

„Po množství nakupených a nevysvětlených podezření z propojení mafie na nejvyšší politické kruhy považuji za nepřijatelné ignorovat požadavky lidí na reformy v resortu vnitra a v policii. Včetně zásadních a přesvědčivých personálních změn,“ uvedl Kiska na sociální síti.

NIE SOM SPOKOJNÝ, ALE NEMÁM NA VÝBER Dnes ma predseda vlády Peter Pellegrini informoval, že do funkcie ministerky vnútra... Zveřejnil(a) Andrej Kiska dne 24. duben 2018

Podle hlavy státu vládní většina stále nepochopila, co se na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové skutečně stalo: „Nepochopila, že se zcela rozsypala i tak mizerná důvěra lidí v zájem a schopnost našeho státu zajistit jejich ochranu a spravedlnost. Lidé čekají jasný signál, který by ukázal ochotu změnit styl vládnutí. Aktuální nominaci za takovýto signál neopovažuji.“

Saková chce být hodnocena podle svých činů



Kiska si Sakovou pozval na úterý odpoledne do prezidentského paláce. Po setkání s prezidentem Saková prohlásila, že rozhovor byl velmi korektní. „Pracovala jsem v resortu deset let, vedla jsem velké projekty a domnívám se, že mám dost zkušeností na to, abych tento resort vedla. Těch deset let bylo v období, kdy ministerstvo vedl pan Kaliňák, ale prosím, abyste mě hodnotili podle mých činů,“ řekla.

Po schůzce bude o její nominaci jednat koaliční rada. Podle koaliční smlouvy připadá resort vnitra straně Směr.

Dlouholetý ministr vnitra Robert Kaliňák (Směr) podal demisi po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Poté podal demisi i premiér Robert Fico (Směr), čímž padla celá vláda.

V nové vládě premiéra Petra Pellegriniho (Směr) zastával funkci ministra vnitra Tomáš Drucker. Ve funkci vydržel jen tři týdny. Saková je členkou strany Směr. Po nástupu do funkce by měla jmenovat nového policejního prezidenta. Dosavadní šéf policie Tibor Gašpar odchází z funkce koncem května.

Kaliňákova pravá ruka, hřímá opozice



Předsedkyně poslaneckého klubu opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Veronika Remišová upozornila, že Saková patřila k nejbližším spolupracovníkům Roberta Kaliňáka.

„To už mohl rovnou zůstat ministrem Kaliňák. Takto může v podstatě řídit ministerstvo jako šedá eminence v pozadí a nebude nést žádnou zodpovědnost,“ upozornila Remišová.

. „Po množství nakupených a nevysvětlených podezření z propojení mafie na nejvyšší politické kruhy považuji za nepřijatelné ignorovat požadavky lidí na reformy v resortu vnitra a v policii. Včetně zásadních a přesvědčivých personálních změn,“ řekl Kiska na sociální síti. Podle hlavy státu vládní většina stále nepochopila, co se na Slovensku po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové skutečně stalo. „Nepochopila, že se zcela rozsypala i tak mizerná důvěra lidí v zájem a schopnost našeho státu zajistit jejich ochranu a spravedlnost. Lidé čekají jasný signál, který by ukázal ochotu změnit styl vládnutí. Aktuální nominaci za takovýto signál neopovažuji,“ dodal Kiska.