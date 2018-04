Novinky, ČTK

Sedmačtyřicetiletá Nahlesová je podle představ kolegů z vedení sociální demokracie tou pravou osobností, která by nejstarší německou demokratickou stranu měla provést složitým obdobím po loňském propadu v parlamentních volbách, v nichž SPD dostala nejméně hlasů od druhé světové války.

Přesto SPD po několikaměsíčním váhání znovu vstoupila do koalice s křesťanskými demokraty kancléřky Angely Merkelové. [celá zpráva]

Po podepsání koaliční smlouvy odstoupil dosavadní předseda Martin Schulz. [celá zpráva]

V projevu řekla: „I ve vládě lze stranu obnovit, začnu to ukazovat od zítřka. Jeden sám to nedokáže. Slibuji, že se spojíme.”

Někteří kritikové však zastávali názor, že za obnovu strany by měl být zodpovědný někdo, kdo není součástí stranického establishmentu. Simona Langová však Nahlesovou porazit nedokázala. Nahlesová je vynikající řečnice.

Neúnavná bojovnice



Nahlesová, která se narodila 20. června 1970 a vystudovala germanistku a politologii v Bonnu, patří k vůdčím osobnostem levicového křídla strany. Po loňských parlamentních volbách ji navrhl předchozí předseda SPD Martin Schulz na pozici šéfa parlamentní frakce SPD. V této pozici nahradila v září 2017 Thomase Oppermanna a stala se první ženou v této funkci.

V letech 2013 až 2017 byla Nahlesová ministryní práce a sociálních věcí ve třetím kabinetu kancléřky Angely Merkelové. Za svého působení v čele resortu Nahlesová prosadila plošné zavedení minimální mzdy ve výši 8,5 eura na hodinu (asi 214 korun), zákon o předčasném odchodu do důchodu, který umožňuje některým pracujícím odejít do penze po dosažení 63 let a zvýšení invalidních důchodů.



Do SPD vstoupila již v roce 1988, v letech 1995 až 1999 předsedala mládežnické organizaci strany. V roce 1998 byla zvolena do Spolkového sněmu, čtyři roky na to ale svůj mandát neobhájila. Do poslanecké lavice se znovu vrátila po volbách 2005. Od roku 1997 je členkou předsednictva SPD, od roku 2003 i prezídia strany. V letech 2009 až 2013 byla generální tajemnicí SPD.

Nahlesová pochází z katolické rodiny a skromných venkovských poměrů a ráda zdůrazňuje, že v politice zastává především zájmy obyčejných lidí. Má pověst neúnavné bojovnice, která se dokáže energicky prosadit i proti mnohem starším a zkušenějším politickým protivníkům.