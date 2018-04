Modelka odsouzená za vraždu milionáře by se mohla vrátit na Slovensko

Bývalá slovenská modelka Mária Kukučová (28) by se po téměř čtyřech letech strávených ve španělské věznici za vraždu svého bývalého přítele, britského milionáře Andrewa Bushe, mohla vrátit do vlasti, respektive do slovenského vězení. Ministerstvo spravedlnosti už má žádost o její deportaci na stole, napsal deník Nový čas.