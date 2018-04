Novinky, ČTK, DPA

Turecko se prý Evropě vzdaluje především v oblastech ochrany lidských práv, právního státu a základních práv. „Naše analýza ukazuje, že země dál dělá velké kroky směrem pryč od Evropské unie,” poznamenal komisař Hahn s tím, že EU opakovaně Ankaru vyzývá, aby tento negativní trend zastavila.

Pro komisi je to podle něj priorita a unijní exekutiva ve zprávě o Turecku v tomto ohledu dává jasná doporučení - jedním z nich je návrh na okamžité ukončení výjimečného stavu, který byl zaveden po nezdařeném pokusu o vojenský puč v létě 2016. Právě po něm se vztahy mezi Tureckem a EU zhoršily a z evropské strany opakovaně zní sílící kritika kroků vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Turecko ji odmítá a na adresu unie nešetří silnými vyjádřeními.

Turecko hned poté oznámilo, že prodlouží výjimečný stav. Bude to již posedmé. O prodloužení tohoto opatření, které by jinak vypršelo ve čtvrtek, rozhodla v úterý bezpečnostní rada, jíž předsedal prezident. Krok ještě musí ratifikovat parlament, u kterého se jako doposud neočekává, že by záměru kladl větší překážky.

Turecko je i partner



Jak ale připomněl Hahn i šéfka Mogheriniová, zůstává Turecko pro Unii nadále klíčovým strategickým partnerem v mnoha oblastech, kde bude spolupráce pokračovat. „Naše vztahy s Tureckem jsou jednoznačně daleko komplexnější než jen agenda související s procesem rozšíření,” upozornila Mogheriniová.

Hahn ocenil pokračující tureckou podporu více než 3,5 miliónu registrovaných uprchlíků ze Sýrie: „Jsme odhodláni dál Turecku pomáhat při řešení této výzvy.”

V pondělí však ministři zahraničí EU upozornili, že turecký vpád na sever Sýrie a obsazení oblasti Afrínu, který ovládali Kurdové, zkomplikovala situaci v zemi a vedla ke zhoršení už tak napjaté humanitární situace v Sýrii.

Vstup Makedonie komplikuje spor o jméno země

Makedonie je kandidátem na vstup do EU od konce roku 2005. Problém z hlediska zahájení přístupových vyjednávání jí ale působí oficiální název státu. Zatímco Skopje trvá na jménu Makedonská republika, Řecko to odmítá a argumentuje, že Makedonie byla historickým územím antického Řecka.

Evropská komise od roku 2009 opakovaně navrhla zahájení přístupových rozhovorů, avšak vzhledem k tomu, že tento krok vyžaduje schválení všemi členskými státy, Řecko tento návrh vždy zablokovalo. Zahájení přístupových rozhovorů komplikovala také vnitřní situace v zemi spojená s aférami některých politiků.

Albánie sice s Evropskou unií spolupracuje od devadesátých let a od roku 2010 její občané mohou jezdit do Schengenského prostoru bez víz, ovšem zůstává stále mnoho nedořešených otázek v oblasti veřejné správy, boje proti korupci, potírání organizovaného zločinu a dodržování základních práv.

Nejvážnějším aspirantem na získání členství v Unii je bezpochyby Černá Hora. Kandidátským statusem země disponuje od prosince 2010 a v polovině roku 2012 byly zahájeny přístupové rozhovory.

Se Srbskem jsou přístupové rozhovory na počátku.

Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou považovány za potenciální kandidáty na jednání.