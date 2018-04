Deník citoval Vasilije Kašina, experta z moskevské Vysoké školy ekonomické, podle něhož Trumpa ke tweetování zřejmě podnítily zprávy agentur Reuters a AP. Ty citovaly z diplomatova rozhovoru pro televizi Al-Manár, jež patří libanonskému hnutí Hizballáh a podle nichž měl prohlásit, že „Rusko sestřelí rakety a zaútočí i na odpalovací místa v případě agrese USA proti Sýrii“.

Kašin soudí, že se mohlo jednat o nepřesný překlad velvyslancových slov z arabštiny do angličtiny, která byla navíc vytržena z kontextu.

Zdůraznil, že Zasypkin ve skutečnosti jen zopakoval dřívější prohlášení náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Ten už v polovině března varoval, že pokud útoky USA proti Sýrii budou ohrožovat životy ruských vojáků, pak Rusko sestřelí rakety a zaútočí i na místa jejich odpalování.

Upozornil tehdy také, že syrští povstalci připravují provokaci s chemickými zbraněmi, která má posloužit jako zdůvodnění amerického útoku.

Podle experta se informace z agentur objevila ve zprávách televize Fox News, které obvykle sleduje Trump. Ten pak podle něj zhruba po půlhodině rozhněvaně tweetoval textem: „Rusko hrozí sestřelením všech raket vypálených na Sýrii. Připrav se, Rusko, protože (rakety) přijdou, hezké a nové a ,chytré‘.“ [celá zpráva]

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!